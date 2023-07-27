Зеленський відвідав зруйнований собор та провів важливу зустріч у Одесі: усі деталі

Глава держави поспілкувався із військовими медиками

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Одеської області відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор, який днями росіяни зруйнували ракетами. Він оцінив масштаби руйнування та перевірив поточний стан історичної пам’ятки.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Реконструювати собор вже зголосилися іноземні партнери, хоча фахівці поки що тільки встановлюють, чи можливо буде відновити споруду.

Главу держави помітили одесити, коли той виходив із зруйнованого храму. У мережі з’явилося відео, як він в оточенні охорони та військових сідає до автобуса під вигуки перехожих. Президент помахав городянам, які у відповідь крикнули "Слава Україні" та "Слава Ісусу Христу". Крім того, в Одесі він провів важливу розмову з медиками у присутності міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка із командувачем Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко. Обговорили питання, які на сьогоднішній день гостро турбують бойових медиків та воїнів.

Також президент записав відео зі зруйнованого храму та зазначив, що навіть серед руїн відчувається сила духу українського народу.

"Відчувається, що наші люди, наш дух сильніший, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу і весь наш південь. І я дякую всім у світі, хто підключився до цієї роботи з нами", — сказав глава держави.

Відомо, що Спасо-Преображенський кафедральний собор було закладено ще 1795 року, а освячено 1808-го. У 1936 році храм був повністю зруйнований більшовиками і відновлено вже в 1999–2011 роках. Вночі 23 липня 2023 року росіяни вдарили по Одесі ракетами, зруйнувавши, зокрема, і Спасо-Преображенський кафедральний собор. Повністю знищено вівтар та пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.

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