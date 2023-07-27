Зеленский посетил разрушенный собор и провел важную встречу в Одессе: все детали

Глава государства пообщался с военными медиками

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Одесскую область посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор, который на днях россияне разрушили ракетами. Он оценил масштабы разрушения и проверил текущее состоянии исторической памятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Реконструировать собор уже вызвались иностранные партнеры, хотя специалисты пока еще только устанавливают, возможно ли будет восстановить сооружение.

Главу государства заметили одесситы, когда тот выходил из разрушенного храма. В сети появилось видео, как он в окружении охраны и военных садится в автобус под возгласы прохожих. Президент помахал горожанам, которые в ответ крикнули "Слава Украине" и "Слава Иисусу Христу". Кроме того, в Одессе он провел важный разговор с медиками в присутствии министра здравоохранения Виктора Ляшко с командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины Татьяной Остащенко. Обсудили вопросы, которые на сегодняшний день остро беспокоят боевых медиков и воинов.

Также президент записал видео из разрушенного храма и отметил, что даже среди руин чувствуется сила духа украинского народа.

"Чувствуется, что наши люди, наш дух сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу и весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто подключился к этой работе с нами", — сказал глава государства.

Известно, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был заложен еще в 1795 году, а освящен в 1808-м. В 1936 году храм был полностью разрушен большевиками и отстроен заново уже в 1999–2011 годах. Ночью 23 июля 2023 года россияне ударили по Одессе ракетами, разрушив, в том числе, и Спасо-Преображенский кафедральный собор. Полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

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