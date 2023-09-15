У Байдена ответили на слухи про встречу с Зеленским и анонсировали новую помощь Украине: все детали

В США прокомментировали слухи о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского на следующей неделе. В Белом доме подтвердили эту информацию и назвали дату встречи — 21 сентября.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнив, что встреча состоится в Вашингтоне. Кроме того, Украина может получить новый пакет помощи от США на следующей неделе.

Также советник президента США рассказал, что Байден выступит с речью на Генассамблее ООН на следующей неделе и в основном его выступление будет касаться войны в Украине. Визит украинского президента в США подтвердил и глава ОП Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он сообщил, что обсудил с Джейком Салливаном детали визита Зеленского в США и рассказал ему об актуальной ситуации на поле боя.

"Говорили об оборонных потребностях Украины и возможностях для усиления украинской армии. Поблагодарил за очередной пакет военной помощи Украины со стороны Соединенных Штатов, а также Президента США Джозефа Байдена, Конгресса и всего американского народа за помощь и поддержку нашей страны в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность", — сообщил Андрей Ермак.

Джей Салливан добавил, что США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи, о котором объявят на следующей неделе. Но стоимость помощи для Украины и что именно будет передано советник Байдена не озвучил.

"Мы готовим новый пакет военной помощи для Украины. Его планируют объявить уже на следующей неделе", — сказал Салливан.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон одобрил передачу Украине снарядов с обедненным ураном и другое вооружение на сумму 175 млн. долларов. В тот же день Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете помощи на сумму более 1 млрд долларов. На следующий день Пентагон снова объявил о поставках Украине вооружения и другой помощи на сумму 600 млн долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США ввели новые санкции против россии. Под ограничение в этот раз попала даже компания из ЕС.