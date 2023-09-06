США передают Украине снаряды с обедненным ураном и не только: подробности
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США стали второй страной, которая передаст Украине снаряды с обедненным ураном
В США одобрили передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. В него, помимо прочего, войдут снаряды с обедненным ураном.
Об этом сообщили в Пентагоне. Это уже 46 транш помощи от правительства Байдена Украине.
Так, речь идет о 120-мм танковые боеприпасах, которые будут использоваться танками Abrams. Ожидается, что первая партия американских танков прибудет уже в сентябре. Представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном ВСУ будут применять их ответственно.
Также Силы обороны Украины получат снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм и другую помощь, а именно:
- Оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий; и
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — отметили в оборонном ведомстве.
Напомним, что в апреле 2023 года Украина получила снаряды с обедненным ураном от Великобритании. А уже на следующий месяц ВСУ получили танки Challenger, с которыми могут использовать эти снаряды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко угрожал Украине из-за передачи снарядов с обедненным ураном. В Кремле также заявили, что россия будет вынуждена реагировать на такую помощь, но как именно владимир путин не уточнил. А в российском МИДе заявили, что украинские союзники "уже потеряли ориентиры" и "представили себя давно гегемонами".