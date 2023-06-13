"Бьет как товарный поезд": США вслед за Британией могут передать Украине снаряды с обедненным ураном

Урановые снаряды являются эффективным оружием против российских танков

Вслед за Великобританией, которая еще весной передала Украине снаряды с обедненным ураном, аналогичное решение могут принять и в Вашингтоне.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

По словам журналистов, Пентагон хочет, чтобы американские танки Abrams, переданные Украине, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и являются весьма эффективным против российской тяжелой техники.

"Снаряд бьет, как товарный поезд. Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони", – объяснил военный аналитик Rand Corporation Скотт Бостон.

При этом, в материале отмечается, что во время обсуждений в Белом доме некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 мифах российской пропаганды об обедненном уране.

Также мы сообщали о том, почему у кремля так "полыхнуло" от передачи Украине снарядов с ураном.