США ввели новые серьезные санкции против рф: досталось даже компаниям из ЕС
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В списке почти 100 санкций
Соединённые Штаты Америки 14 сентября объявили о новом и масштабном пакете санкции против российской федерации и их пособников. В него вошли ограничения для большого количества компаний и лиц.
Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минфина. В нем говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит почти 100 санкций против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий. Государственный департамент также включил в список более 70 человек.
"Сегодняшние санкции сосредоточены на лицах, получающих выгоду, поддерживающих и поддерживающих жестокую войну, которую россия выбрала против Украины", — говорится в сообщении.
Среди них такие олигархи: президент российского производителя подвижного состава АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, который имеет связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и его жена Ольга; а также бизнес-партнер Бокарева Искандар Махмудов, основатель АО "Уральская горно-металлургическая компания", и его сын Джахангир.
Персональные санкции США также касаются заместителя Шойгу Алексея Криворучко, главного конструктора авиационного двигателестроительного научно-технического комплекса "Союз" и члена совета директоров Балашихинского литейно-механического завода (тоже под санкциями) Мкртича Окрояна и его семью.
Среди российских транспортных компаний попавших по санкции в частности, числятся: "АвтоВАЗ", "Москвич", Группа "ГАЗ", Globaltrans, "Трансмашхолдинг" и "Соллерс".
Среди компаний российского ВПК есть такие: Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" АО "Звезда", которое входит в состав "Ростеха", Научно-исследовательский институт машиностроения и Ульяновский патронный завод.
Среди металлургических и горно-добывающих компаний: "Русская медная компания", Объединенная металлургическая компания и "Воркутауголь". Также в санкционный реестр США теперь включены банки "АК Барс" и "Синко-Банк".
Также в санкционный список США против рф попали компании из Финляндии, Турции и Словении. В списке, в частности, числятся:
- сеть из двух финских логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy, их владельцы – француз Габриэль Темин и эстонка Катрин Эстер Темин, а также связанные с ними российские компании (отправляли в россию широкий спектр электроники, в частности камеры для дронов);
- ограничения касаются и двух компаний, зарегистрированных в Турции – Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (помогала с поставками в рф дронов и высокотехнологичных компонентов) и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (отправляла в россию датчики и измерительные инструменты);
- словенская Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo (связана с подсанкционным российским ООО "АК Микротех", который способствует получению россией иностранных полупроводниковых технологий);
- дочернее предприятие бельгийской компании AGD Diamonds (занимается поиском, разведкой, производством, добычей и переработкой полезных ископаемых).
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел новые санкции против россии.