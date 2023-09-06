Санкции работают: в россии снимают с маршрутов чешские самолеты - нет деталей

Авиатехнику россиянам уже пообещали заменить на другую

Ранее введенные против россии санкции с каждым днем наносят урон стране-агрессору и теперь из-за нехватки запчастей в Камчатском крае были вынуждены останавливать эксплуатацию чешских региональных самолетов L-410 завода Aircraft Industries

Об этом пишет российские издание РБК, ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе местного правительства и пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Теперь самолеты L-410 заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия. Потому, как заявили источники, транспортная доступность населенных пунктов края не будет нарушена в связи с этим.

Отмечается, что Камчатка стала вторым регионом страны-агрессора, который отказался от эксплуатации западных самолетов по причине нехватки запчастей. В начале 2023 года самолеты L-410 прекратила использовать компания "Комиавиатранс" из Республики Коми. На это также повлияли введенные против воюющей страны санкции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что несмотря на многочисленніе санкции, россия все еще в состоянии вести войну против Украины и сможет делать это едва ли еще не столетие.