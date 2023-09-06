Санкції працюють: у росії знімають з маршрутів чеські літаки – немає деталей

Авіатехніку росіянам вже пообіцяли замінити іншою

Раніше введені проти росії санкції з кожним днем завдають шкоди країні-агресору і тепер через брак запчастин у Камчатському краї були змушені зупиняти експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries

Про це пише російське видання РБК, посилаючись на інформацію, отриману в пресслужбі місцевого уряду та пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії "Аврора".

Тепер літаки L-410 замінять на інші типи авіатехніки з парку Камчатського авіаційного підприємства. Тому, як заявили джерела, транспортна доступність населених пунктів краю не буде порушена через це.

Зазначається, що Камчатка стала другим регіоном країни-агресора, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин. На початку 2023 літаки L-410 припинила використовувати компанія "Коміавіатранс" з Республіки Комі. На це також вплинули введені проти воюючої країни санкції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що попри численні санкції, росія все ще спроможна вести війну проти України й зможе робити це чи не століття.