США ввели нові серйозні санкції проти росії: дісталося навіть компаніям з ЄС

У списку майже 100 санкцій

Сполучені Штати Америки 14 вересня оголосили про новий та масштабний пакет санкції проти російської федерації та їхніх посібників. До нього увійшли обмеження для великої кількості підприємств та осіб.

Про це повідомляється у пресрелізі американського Мінфіну. У ньому йдеться, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує майже 100 санкцій проти російської еліти та російської промислової бази, фінансових інститутів та постачальників технологій. Державний департамент також включив до списку понад 70 осіб.

"Сьогоднішні санкції зосереджені на особах, які отримують зиск, підтримують та підтримують жорстоку війну, яку росія обрала проти України", — йдеться у повідомленні.

Серед них такі олігархи : президент російського виробника рухомого складу АТ "Трансмашхолдинг" Андрій Бокарьов, який має зв’язки з міністром оборони рф Сергієм Шойгу, та його дружина Ольга; а також бізнес-партнер Бокарьова Іскандар Махмудов, засновник АТ "Уральська гірничо-металургійна компанія", та його син Джахангір.

Персональні санкції США також стосуються заступника Шойгу Олексія Криворучка, головного конструктора авіаційного двигунобудівного науково-технічного комплексу "Союз" та члена ради директорів Балашихинського ливарно-механічного заводу (теж під санкціями) Мкртича Окрояна та його родину.

Серед російських транспортних компаній, що потрапили за санкцією зокрема, вважаються: "АвтоВАЗ", "Москвич", Група "ГАЗ", Globaltrans, "Трансмашхолдинг" та "Соллерс".

Серед компаній російського ВПК є такі: Гаврілов-Ямський машинобудівний завод "Агат" АТ "Звєзда", яке входить до складу "Ростеху", Науково-дослідний інститут машинобудування та Ульянівський патронний завод.

Серед металургійних та гірничодобувних компаній : "Російська мідна компанія", Об’єднана металургійна компанія та "Воркутавугілля". Також до санкційного реєстру США тепер включено банки "АК Барс" та "Сінко-Банк".

Також до списку санкцій США проти росії потрапили компанії з Фінляндії, Туреччини та Словенії. У списку, зокрема, є:

мережа з двох фінських логістичних компаній Siberica Oy та Luminor Oy, їх власники – француз Габріель Темін та естонка Катрін Естер Темін, а також пов’язані з ними російські компанії (відправляли до росії широкий спектр електроніки, зокрема камери для дронів);

логістичних компаній Siberica Oy та Luminor Oy, їх власники – француз Габріель Темін та естонка Катрін Естер Темін, а також пов’язані з ними російські компанії (відправляли до росії широкий спектр електроніки, зокрема камери для дронів); обмеження стосуються і двох компаній, зареєстрованих у Туреччині – Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (допомагала з поставками в рф дронів та високотехнологічних компонентів) та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (відправляла до росії датчики та вимірювальні інструменти);

– Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi (допомагала з поставками в рф дронів та високотехнологічних компонентів) та Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi (відправляла до росії датчики та вимірювальні інструменти); словенська Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo (пов’язана з російським підсанкціонним ТОВ "АК Мікротех", який сприяє отриманню росією іноземних напівпровідникових технологій);

Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo (пов’язана з російським підсанкціонним ТОВ "АК Мікротех", який сприяє отриманню росією іноземних напівпровідникових технологій); дочірнє підприємство бельгійської компанії AGD Diamonds (займається пошуком, розвідкою, виробництвом, видобутком та переробкою корисних копалин).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський ввів нові санкції проти росії.