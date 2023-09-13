До конца года, но есть нюанс: в США озвучили сроки завершения подготовки украинских пилотов на F-16

После обучения в США наши пилоты пройдут обучение в Европе

До конца 2023 года первая группа украинских пилотов может завершить обучение на истребителях F-16 в США. Их прибытие на базу ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне ожидают до октября.

Об этом заявил директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, пишет АР. По его словам, несмотря на завершения обучения, наши пилоты пока не смогут выполнять боевые задачи.

В данный момент пилотов проверяют на знание английского языка. Также специалистам нужно определить уровень знаний и предыдущий опыта работы на истребителях у наших военных.

После этих процедур пилоты немедленно начнут обучение, заверил Майкл Ло. Интересно, что ради обучения украинцев на базе в Тусоне хотят перенести некоторые свои международные обязательства по подготовке пилотов.

По данным источника, после обучения в США наши пилоты должны будут вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки уже под присмотром специалистов НАТО. При этом американский военный не смог точно сказать, как на долго затянется дополнительная подготовка.

По словам Ло, сейчас есть трехмесячный график на основе тренировок, которые украинские пилоты прошли на F-15C. Он добавил, что пилоты, у которых не было опыта управления истребителями, пройдут обучение на протяжении девяти месяцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в августе в США пообещали одобрить передачу истребителей Украине.