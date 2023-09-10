Дело не в пилотах: когда истребители F-16 попадут в Украину и в чем с ними будут проблемы

Большинство украинских пилотов, которые прибыли в США, сначала будут обучаться английскому языку

Американские истребители F-16 могут начать применяться в боях украинскими пилотами до конца предстоящей зимы, однако с их поставками есть и другие проблемы.

Как сообщает WSJ со ссылкой на ряд украинских, западных и американских официальных лиц, самолеты этого типа могут попасть в Украину к февралю 2024 года.

По информации издания, обучение тех пилотов, которые владеют английским языком, в США могут завершиться за пять месяцев. При этом известно, что группа с около десяти украинских пилотов отправилась на обучение в Аризону (США) и займется непосредственно летной подготовкой. Также известно, что "десятки" других пилотов отправились на авиабазу в Сан-Антонио для изучения английского языка.

Вместе с тем источники издания отмечают, что английский язык не является настолько большой проблемой, а самый главный вызов будет крыться в другом.

К примеру, к такому мнению склоняется бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который отмечает, что для управления самолетом "не обязательно уметь читать Шекспира".

Впрочем, издание напоминает, что на один час полета F-16 необходимо примерно 16 часов его обслуживания, а потому обучить достаточное количество обслуживающего персонала может оказаться более проблематичным, чем обучить непосредственно пилотов.

Напомним, 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания.