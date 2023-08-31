Зеленский назвал необходимое Украине количество F-16: военные озвучивали другую цифру

Cамолеты должны появиться в Украине в начале следующего года

Тех истребителей, которые нам уже решила передать, например, Дания, все еще мало. Президент Украины назвал желанную цифру.

Так, во время интервью изданию RTP, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна еще сотня истребителей в дополнение к уже обещанным "50 или 60", которые должны быть готовы к работе в начале 2024 года. Он объяснил, что "плавающая" цифра обусловлена тем, что разные партии самолетов прибудут в разное время.

"Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут россии возможности доминировать в воздушном пространстве", — считает президент.

Также он отметил, что поставки боевой авиации происходят "позже, чем ему бы хотелось", и пока рф имеет "абсолютное" доминирование в небе. По его словам, самолеты должны появиться в Украине в начале следующего года.

Стоит отметить, что ранее в Воздушных силах ВСУ называли несколько другое число самолетов, которое нужно Украине. Неделю назад Юрий Игнат отмечал, что для замены старого авиапарка и получения преимущества в небе, нашей стране нужно 128 истребителей.

"К этой цифре (128 – Ред.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США заинтриговали заявлением о боевых самолетах для Украины.