До кінця року, але є нюанс: у США озвучили терміни завершення підготовки українських пілотів на F-16

Після навчання у США наші пілоти пройдуть навчання у Європі

До кінця 2023 року перша група українських пілотів може завершити навчання на винищувачах F-16 у США. Їхнє прибуття на базу ВПС Національної гвардії США "Моріс" у Тусоні очікують до жовтня.

Про це заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло, пише АР. За його словами, незважаючи на завершення навчання, наші пілоти поки що не зможуть виконувати бойові завдання.

Наразі пілотів перевіряють на знання англійської мови. Також фахівцям потрібно визначити рівень знань та попередній досвід роботи на винищувачах у наших військових.

Після цих процедур пілоти негайно розпочнуть навчання, запевнив Майкл Ло. Цікаво, що заради навчання українців на базі у Тусоні хочуть перенести деякі свої міжнародні зобов’язання щодо підготовки пілотів.

За даними джерела, після навчання в США наші пілоти мають повернутися до Європи для проходження додаткової підготовки вже під наглядом фахівців НАТО. При цьому американський військовий не зміг точно сказати, як на довго затягнеться додаткова підготовка.

За словами Ло, наразі є тримісячний графік на основі тренувань, які українські пілоти пройшли на F-15C. Він додав, що пілоти, які не мали досвіду управління винищувачами, пройдуть навчання протягом дев’яти місяців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні у США пообіцяли схвалити передачу винищувачів Україні.