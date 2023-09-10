Справа не в пілотах: коли винищувачі F-16 потраплять до України та в чому з ними будуть проблеми

Більшість українських пілотів, які прибули до США, спочатку навчатимуться англійської мови

Американські винищувачі F-16 можуть почати застосовуватися в боях українськими пілотами до кінця майбутньої зими, проте з їх постачанням є й інші проблеми.

Як повідомляє WSJ з посиланням на низку українських, західних та американських офіційних осіб, літаки цього типу можуть потрапити до України до лютого 2024 року.

За інформацією видання, навчання тих пілотів, які володіють англійською, у США можуть завершитися за п’ять місяців. При цьому відомо, що група близько десяти українських пілотів вирушила на навчання до Аризони (США) і займеться безпосередньо льотною підготовкою. Також відомо, що "десятки" інших пілотів вирушили на авіабазу до Сан-Антоніо для вивчення англійської мови.

Водночас джерела видання зазначають, що англійська мова не є настільки великою проблемою, а найголовніший виклик буде ховатися в іншому.

Наприклад, до такої думки схиляється колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, який зазначає, що для управління літаком "не обов’язково вміти читати Шекспіра".

Втім, видання нагадує, що на одну годину польоту F-16 необхідно приблизно 16 годин його обслуговування, а тому навчити достатню кількість обслугового персоналу може виявитися більш проблематичним, ніж навчити безпосередньо пілотів.

Нагадаємо, 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія.