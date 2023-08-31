Зеленський назвав необхідну Україні кількість F-16: військові озвучували іншу цифру

Літаки мають з’явитися в Україні на початку наступного року

Тих винищувачів, які нам уже вирішила передати, наприклад Данія, все ще мало. Президент України назвав бажану цифру.

Так, під час інтерв’ю виданню RTP Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна ще сотня винищувачів на додаток до вже обіцяних "50 або 60", які мають бути готові до роботи на початку 2024 року. Він пояснив, що "плаваюча" цифра обумовлена тим, що різні партії літаків прибудуть у час.

"Усього нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні ВПС, які не дадуть росії можливості домінувати в повітряному просторі", — вважає президент.

Також він зазначив, що постачання бойової авіації відбуваються "пізніше, ніж йому б хотілося", а поки рф має "абсолютне" домінування в небі. За його словами, літаки мають з’явитися в Україні на початку наступного року.

Варто зазначити, що раніше у Повітряних силах ЗСУ називали дещо іншу кількість літаків, яка потрібна Україні. Тиждень тому Юрій Ігнат зазначав, що для заміни старого авіапарку та отримання переваги в небі нашій країні потрібно 128 винищувачів.

"До цієї цифри (128 – Ред.) ми й спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків справді потрібно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США заінтригували заявою про бойові літаки для України.