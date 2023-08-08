Не тільки F-16? У США заінтригували заявою про бойові літаки для України

В Америці поки що не хочуть випереджати події, але обнадіюють прогнозом

Після того, як ЗСУ отримають американські винищувачі F-16, союзники можуть надати ЗСУ і інші літаки.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв’ю "Укрінформу".

На його думку, постачання західної бойової авіації принесе велику користь Україні у її контрнаступі.

"Я не випереджатиму будь-які майбутні рішення. Скажу лише, що це дійсно дуже важливо, що нам вдалося розпочати процес підготовки українських пілотів на F-16, а потім, можливо, і на інших літаках четвертого покоління", — йдеться у повідомленні.

Однак разом з цим необхідно уважно подивитися на вартість і витрати, чи це буде відповідним вкладенням коштів. Існують інші системи, які також могли б забезпечувати ролі протиповітряної оборони.

"І метою західної спільноти країн, які підтримують Україну – Контактної групи, якщо хочете – має бути забезпечення багаторівневої протиповітряної оборони, тобто щось на кшталт точкової протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, середньої дальності, а потім і більшого радіусу дії", – підсумував американський. посол.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США зацікавили важливою заявою з F-16.

Також ми повідомляли, що у Повітряних силах назвали першочергові цілі ворога в Україні після появи F-16.