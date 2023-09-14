Зеленский готовится ко встрече с Байденом: СМИ рассказали, когда она будет

Президент Украины намерен выступить перед ООН

Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. В это же время глава государства встретится и с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника. Детали встречи двух президентов пока держат в секрете.

В Белом Доме отказались комментировать встречу Зеленского и Байдена. Поэтому пока неясно, встретятся главы двух государств в Нью-Йорке или в Белом Доме.

До этого президенты встречались на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле 2023 года. В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский публично заявлял, что намерен выступить в Генассамблее ООН, чтобы представить "украинскую формулу мира".

Напомним, что на прошлой неделе Киев посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он узнал о ходе контрнаступления ВСУ и выделил Украине пакет помощи на сумму более 1 млрд долларов. А визит украинского президента в США последний раз проходил в декабре 2022 года. Тогда он выступил перед Конгрессом и провел переговоры с Джо Байденом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Польши Анджей Дуда может встретиться с Владимиром Зеленским. Произойти это может на переговорах относительно импорта украинского зерна.