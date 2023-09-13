Дуда может вскоре встретиться с Зеленским: названа основная тема для переговоров

Польша настаивает на продолжении запрета импорта

Президент Польши Анджей Дуда и глава государства Владимир Зеленский вскоре могут встретиться на переговорах относительно зерна. Запрет импорта действует до 15 сентября и соседняя страна настаивает на продлении эмбарго.

Вероятные переговоры анонсировал глава канцелярии польского президента Павел Шрот. Об этом он рассказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Польский чиновник не стал вдаваться в детали. "Я не хочу забегать вперед, потому что имею свои данные, но разные соображения безопасности также играют роль", – сказал Шрот.

По поводу даты переговоров глава канцелярии польского президента также не дал четкого ответа. Он отметил, что Владимир Зеленский является лидером страны, находящейся в состоянии войны. Поэтому украинский президент находится под угрозой террористической атаки со стороны россии. Разглашать заранее детали встречи нельзя.

По словам Шрота, Анджей Дуда поддерживает позицию польского правительства относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт. Текущий запрет истекает 15 сентября. Правительство Польши во вторник, 12 сентября, приняло резолюцию, декларирующую намерения продлить запрет на национальном уровне. Даже если в ЕС снимут запрет.

"Польша решила закрыть свой рынок для украинского зерна, потому что оно им не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины…, и транспортировка этого украинского зерна через Польшу в эти страны должно быть облегчено", – сказал глава кабинета Анджея Дуды.

В свою очередь, в Украине уже анонсировали обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне позиции соседней страны по ввозу украинской продукции, народным депутатам Верховной Рады запретили выезжать на территорию Польши, пока не будет принято новое решение о продлении или снятии запрета на импорт.