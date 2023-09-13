Укр

Скандал с зерном в ЕС: Болгария решила поддержать Украину, но есть большое "но"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Болгария высказала позицию насчет запрета на ввоз украинского зерна Новость обновлена 13 сентября 2023, 08:50
Болгария высказала позицию насчет запрета на ввоз украинского зерна. Фото РБК-Украина

Решение в пользу Украины повлекло за собой критику внутри страны

Болгария не поддерживает запрет на импорт ряда сельхозтоваров из Украины после 15 сентября, на котором очень настаивала в частности Польша. Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента утвердил соответствующий проект решения.

В целом за проект проголосовали десять членов комитета, еще четверо были против такой инициативы, а двое воздержались от голосования. Об этом сообщает Forbes Bulgaria.

Так, в данном проекте говорится о том, что Болгария не поддерживает запрет на ввоз украинских семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в свою страну, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.

К слову, фермеры были шокированы таким решением. Как сообщает председатель Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов, в данном проекте нет анализа последствий, которые могут произойти, а сам текст "ставит под угрозу болгарских производителей".

По его словам, это решение ставит под угрозу аграрную отрасль в стране. Проданов добавил, что ассоциация будет защищать интересы производителей всеми способами.

Важно добавить, что во вторник, 12 сентября, Совет министров Польши принял решение о продлении запрета импорта украинского зерна в страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет настаивать на продлении запрета ввоза украинской сельхозпродукции в страну и добавил, что "Польша не позволит затопить себя украинским зерном". Уже вскоре на такие высказывания ответил украинский премьер Денис Шмыгаль. Он сказал, что Украина ни в коем случае не хочет навредить фермерам, но в в связи с происходящими событиями наша страна будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.

Теги:
#Украина #ЕС #Болгария #Импорт #Сельхозпродукция #Запрет