Скандал с зерном в ЕС: Болгария решила поддержать Украину, но есть большое "но"

Решение в пользу Украины повлекло за собой критику внутри страны

Болгария не поддерживает запрет на импорт ряда сельхозтоваров из Украины после 15 сентября, на котором очень настаивала в частности Польша. Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента утвердил соответствующий проект решения.

В целом за проект проголосовали десять членов комитета, еще четверо были против такой инициативы, а двое воздержались от голосования. Об этом сообщает Forbes Bulgaria.

Так, в данном проекте говорится о том, что Болгария не поддерживает запрет на ввоз украинских семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в свою страну, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.

К слову, фермеры были шокированы таким решением. Как сообщает председатель Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов, в данном проекте нет анализа последствий, которые могут произойти, а сам текст "ставит под угрозу болгарских производителей".

По его словам, это решение ставит под угрозу аграрную отрасль в стране. Проданов добавил, что ассоциация будет защищать интересы производителей всеми способами.

Важно добавить, что во вторник, 12 сентября, Совет министров Польши принял решение о продлении запрета импорта украинского зерна в страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет настаивать на продлении запрета ввоза украинской сельхозпродукции в страну и добавил, что "Польша не позволит затопить себя украинским зерном". Уже вскоре на такие высказывания ответил украинский премьер Денис Шмыгаль. Он сказал, что Украина ни в коем случае не хочет навредить фермерам, но в в связи с происходящими событиями наша страна будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.