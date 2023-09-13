Скандал із зерном у ЄС: Болгарія вирішила підтримати Україну, але є велике "але"

Рішення на користь України спричинило критику всередині країни

Болгарія не підтримує заборону на імпорт низки сільгосптоварів з України після 15 вересня, на якій дуже наполягала зокрема Польща. Комітет із питань економічної політики та інновацій парламенту затвердив відповідний проект рішення.

Загалом за проект проголосували десять членів комітету, ще четверо були проти такої ініціативи, а двоє утрималися від голосування. Про це повідомляє Forbes Bulgaria.

Так, у цьому проекті йдеться про те, що Болгарія не підтримує заборону на ввезення українського насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до своєї країни, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для вираження цієї позиції.

До речі, фермери були шоковані таким рішенням. Як повідомляє голова Національної асоціації виробників зерна Ілля Проданов, у цьому проекті немає аналізу наслідків, які можуть статися, а сам текст "ставить під загрозу болгарських виробників".

За його словами, це рішення ставить під загрозу аграрну галузь у країні. Проданов додав, що асоціація захищатиме інтереси виробників усіма способами.

Важливо додати, що у вівторок, 12 вересня, Рада міністрів Польщі ухвалила рішення про продовження заборони імпорту українського зерна до країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща наполягатиме на продовженні заборони ввезення української сільгосппродукції до країни та додав, що "Польща не дозволить затопити себе українським зерном". Вже невдовзі на такі висловлювання відповів український прем’єр Денис Шмигаль. Він сказав, що Україна в жодному разі не хоче нашкодити фермерам, але у зв’язку з подіями, що відбуваються, наша країна буде змушена звернутися в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.