"Не дозволимо": у Польщі зробили різку заяву щодо України

У країні-союзниці заявили, що їм зараз потрібно боротися за польські інтереси

Польща продовжуватиме блокувати ввезення зерна з України після того, як термін дії заборони ЄС на експорт закінчиться у п’ятницю, 15 вересня. Це станеться незалежно від рішення Брюсселя.

Таку заяву зробив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook, поділившись передвиборчим роликом правлячої партії "Право та справедливість".

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони. Коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця та будинки. Поляки такі. Коли доводиться боротися за польські інтереси, тільки уряд "Права та справедливості" гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені", — сказав він.

Країна-союзниця домагається продовження заборони ввезення пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку, у разі якщо цього не станеться, Польща погрожує запровадити одностороннє ембарго.

"Ми говоримо "ні" зриву польського аграрного ринку та заподіянню шкоди споживачам та виробникам. Саме наша жорстка позиція зупинила імпорт українського зерна на спільний ринок ЄС", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на тлі позиції Польщі щодо ввезення української продукції, народним депутатам Верховної Ради заборонили виїжджати на територію країни-союзниці до моменту, поки не буде ухвалено нове рішення про продовження або зняття заборони на імпорт.