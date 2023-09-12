"Не позволим": в Польше сделали резкое заявление насчет Украины

В стране-союзнице заявили, что им сейчас нужно бороться за польские интересы

Польша будет продолжать блокировать ввоз зерна из Украины после того, как срок действия запрета ЕС на экспорт истечет в пятницу, 15 сентября. Это произойдет независимо от решения Брюсселя.

Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook, поделившись предвыборным роликом правящей партии "Право и справедливость".

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы. Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие. Когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены", — сказал он.

Страна-союзница добивается продления запрета ввоза пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса, в случае, если этого не произойдет, Польша угрожает ввести одностороннее эмбарго.

"Мы говорим "нет" срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС", – сказал Моравецкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фоне позиции Польши насчет ввоза украинской продукции, народным депутат Верховной Рады запретили выезжать на территорию страны-союзницы до момента, пока не будет принято новое решение о продлении или снятии запрета на импорт.