Інтереси поляків на першому місці. Що треба знати про проблеми з українським зерном у ЄС

Київ може звернутися до арбітражу

Польща не відкриє кордони для імпорту українського зерна, навіть якщо у Брюсселі не продовжать офіційне ембарго. Уряд країни ухвалив таке рішення до офіційного рішення ЄК в Брюсселі, а також попри те, що більшість країн ЄС виступають проти такого рішення. Як пояснюють поляки, інтереси вітчизняних фермерів стоять на першому місці.

А поки що Україна збирається добиватися справедливості у Міжнародному арбітражі СОТ. Розповідаємо детальніше що відбувається.

Коли дедлайн

Наразі імпорт українського зерна, включаючи пшеницю та кукурудзу, заборонено на території п’яти східних країн ЄС, включаючи Польщу, Угорщину та Румунію, відповідно до угоди, укладеної з Брюсселем у квітні цього року. Дозволений лише транзит до інших напрямків. Термін дії обмежень закінчується в п'ятницю,15 вересня. Поки що Єврокомісія ще не вирішила, дозволити їм припинити дію або продовжити їх.

Польща пішла на такий крок після протестів фермерів та в очікуванні виборів, які мають відбутися в країні. Польські аграрії проводили масштабні протести по всій країні і блокували фури на кордоні з Україною, бо вважають дешевше та якісне українське збіжжя загрозою для своїх засобів до існування.

Відмова Польщі

У вівторок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для імпорту українського зерна незалежно від рішення Європейської комісії цього тижня. Також ряд у вівторок ухвалив офіційну резолюцію, в якій закликає виконавчу владу ЄС продовжити заборону та попереджає, що Варшава запровадить заборону сама, якщо цього не станеться.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Яким би не було рішення офіційних осіб Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", – сказав Моравецький у повідомленні на платформі X (Twitter).

Одностороння заборона якоїсь із країн буде порушенням правил Євросоюзу щодо торгівлі. Водночас тиск на владу у Польщі зараз великий, як ніколи, адже відмова вводити це ембарго може мати політичні наслідки для уряду на чолі з партією Моравецького "Право і справедливість" (PiS). Поляки йдуть голосувати в середині жовтня.

Більшість країн ЄС не підтримує заборону

Більшість країн ЄС виступають проти продовження заборони на імпорт українського зерна після середини вересня, повідомляє видання POLITICO із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС, відкидаючи заклики п’яти східних країн зберегти обмеження. На зустрічі з Комісією 6 вересня посли ЄС з решти 22 держав-членів або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними, сказав високопоставлений дипломат ЄС. Франція та Німеччина були одними з країн, які найбільше критикували продовження, сказав дипломат.

Хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються п'ять східних країн, вони попросили Комісію запропонувати альтернативні заходи. Рішення про продовження обмежень на імпорт буде "чисто політичним", оскільки майбутні загальні вибори в Польщі зависають над дискусією.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс каже, що п'ять країн — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина - підтримують продовження заборони ЄС на імпорт зерна до цих країн до кінця року. Якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження.

Реакція України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пригрозив Польщі судовою тяганиною, мовляв, Україна звернеться до міжнародного арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Шмигаль наголосив, що Україна попри війну і блокування росією портів дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ", – написав прем'єр-міністр.

Раніше Польща виразила готовність допомагати Україні у питанні експорту зерна. Зокрема, там збираються збудувати порти, які будуть призначені виключно для транспортування агропродукції.