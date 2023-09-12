Интересы поляков на первом месте. Что нужно знать о проблемах с украинским зерном в ЕС

Киев может обратиться в арбитраж

Польша не откроет границы для импорта украинского зерна, даже если в Брюсселе не будет продолжено официальное эмбарго. Правительство страны приняло такое решение к официальному решению ЕК в Брюсселе, а также, несмотря на то, что большинство стран ЕС выступают против такого решения. Как объясняют поляки, интересы отечественных фермеров на первом месте.

А пока Украина собирается добиваться справедливости в Международном арбитраже ВТО. Рассказываем подробнее о происходящем.

Когда дедлайн

В настоящее время импорт украинского зерна, включая пшеницу и кукурузу, запрещен на территории пяти восточных стран ЕС, включая Польшу, Венгрию и Румынию, согласно соглашению, заключенному с Брюсселем в апреле этого года. Разрешен только транзит в другие направления. Срок действия ограничений истекает в пятницу,15 сентября. Пока Еврокомиссия еще не решила, позволить им прекратить действие или продлить их.

Польша пошла на такой шаг после протестов фермеров и в ожидании выборов, которые должны пройти в стране. Польские аграрии проводили масштабные протесты по всей стране и блокировали фуры на границе с Украиной, поскольку считают более дешевое и качественное украинское зерно угрозой для своих средств к существованию.

Отказ Польши

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для импорта украинского зерна вне зависимости от решения Европейской комиссии на этой неделе. Также ряд во вторник принял официальную резолюцию, в которой призывает исполнительную власть ЕС продлить запрет и предупреждает, что Варшава введет запрет сама, если этого не произойдет.

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Каким бы ни было решение официальных лиц Брюсселя, мы не откроем наши границы", – сказал Моравецкий в сообщении на платформе X (Twitter).

Односторонний запрет какой-либо из стран будет нарушением правил Евросоюза по торговле. В то же время давление на власть в Польше сейчас велико как никогда, ведь отказ вводить это эмбарго может иметь политические последствия для правительства во главе с партией Моравецкого "Право и справедливость" (PiS). Поляки идут голосовать в середине октября.

Большинство стран ЕС не поддерживают запрет

Большинство стран ЕС против продолжения запрета на импорт украинского зерна после середины сентября, сообщает издание POLITICO со ссылкой на четырех дипломатов ЕС, отвергая призывы пяти восточных стран сохранить ограничения. На встрече с Комиссией 6 сентября послы ЕС из остальных 22 государств-членов либо открыто выступили против идеи продления ограничений, либо остались глубоко скептическими, сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Франция и Германия были одними из стран, наиболее критиковавших продолжение, сказал дипломат.

Хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются пять восточных стран, они попросили Комиссию предложить альтернативные меры. Решение о продлении ограничений на импорт будет "чисто политическим", поскольку предстоящие всеобщие выборы в Польше зависают над дискуссией.

В то же время министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс говорит, что пять стран — Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия — поддерживают продолжение запрета ЕС на импорт зерна в эти страны до конца года. Если это не удастся, некоторые страны введут собственные ограничения.

Реакция Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше судебной волокитой, мол, Украина обратится в международный арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Шмыгаль подчеркнул, что Украина, несмотря на войну и блокирование россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

"Мы не имели и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ", – написал премьер-министр.

Ранее Польша выразила готовность помогать Украине в вопросе экспорта зерна. В частности, там собираются построить порты, предназначенные исключительно для транспортировки агропродукции.