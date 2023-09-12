"Ембарго залишається": в Україні жорстко відповіли на рішення Польщі щодо зерна

Україна не має наміру шкодити польським фермерам

В Україні прокоментували висловлювання Польщі щодо продовження закриття кордонів для українського зерна. У зв’язку з таким рішенням союзниці країна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу компенсації збитків.

Так, український прем’єр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Twitter написав, що Україна дуже цінує підтримку Польщі та її народу і не хоче нашкодити фермерам.

"Україна, незважаючи на війну та блокування росією наших портів, дотримується своїх зобов’язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали і не маємо наміру шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу та польських сімей! ", — зазначив він.

Водночас Шмигаль додав, що у разі подальшого блокування імпорту зерна будуть ухвалені певні рішення.

"У разі порушення торговельного права на користь передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ", — підкреслив він.

Варто додати, що 12 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила рішення про продовження заборони імпорту українського зерна до країни. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр Матеуш Моравецький.

"Ми не відкриємо кордону для українського зерна! Ембарго залишається!", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що більша частина країн ЄС наполягає на тому, щоб заборона на ввезення українського зерна була знята. Проте Польща своєю чергою наполягає на протилежному.