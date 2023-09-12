"Эмбарго остается": в Украине жестко ответили на решение Польши насчет зерна

Украина не намерена вредить польским фермерам

В Украине прокомментировали высказывания Польши насчет продления закрытия границ для украинского зерна. В связи с таким решением союзницы страна будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба.

Так, украинский премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter написал, что Украина очень ценит поддержку Польши и ее народа и не хочет навредить фермерам.

"Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не имели и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей!", — отметил он.

В то же время Шмыгаль добавил, что в случае дальнейшего блокирования импорта зерна, будут приняты определенные решения.

"В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ", — подчеркнул он.

Стоит добавить, что 12 сентября Совет министров Польши принял решение о продлении запрета импорта украинского зерна в страну. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер Матеуш Моравецкий.

"Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большая часть стран ЕС настаивает на том, чтобы запрет на ввоз украинского зерна был снят. Однако Польша в свою очередь настаивает на обратном.