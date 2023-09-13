Дуда може незабаром зустрітися з Зеленським: названо основну тему для перемовин

Польща наполягає на продовженні заборони імпорту

Президент Польщі Анджей Дуда та глава держави Володимир Зеленський незабаром можуть зустрітися задя перемовин стосовно зерна. Заборона імпорту діє до 15 вересня і сусідня країна наполягає на продовженні ембарго.

Ймовірні перемовини анонсував голова канцелярії польського президента Павел Шрот. Про це він розповів в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Польський чиновник не став вдаватися в деталі. "Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль", – сказав Шрот.

Щодо дати перемовин голова канцелярії польського президента також не дав чіткої відповіді. Він зазначив, що Володимир Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни. Тому український президент перебуває під загрозою терористичної атаки з боку росії. Розголошувати завчасно деталі зустрічі неможна.

За словами Шрота, Анджей Дуда підтримує позицію польського уряду відносно одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт. Поточна заборона закінчується 15 вересня. Уряд Польщі у вівторок, 12 вересня, ухвалив резолюцію, яка декларує наміри продовжити заборону на національному рівні. Навіть, якщо в ЄС знімуть заборону.

" Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", – сказав глава кабінету Анджея Дуди.

В свою чергу в Україні вже анонсували звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на тлі позиції сусідньої країни щодо ввезення української продукції, народним депутатам Верховної Ради заборонили виїжджати на територію Польщі, поки не буде ухвалено нове рішення про продовження або зняття заборони на імпорт.