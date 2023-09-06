Зеленский снова собирается в США: известны время и цель

Вопрос поездки президента в Штаты долгое время оставался открытым

Президент Украины Владимир Зеленский собирается ехать в Нью-Йорк, где этой осенью состоится Генассамблея ООН. Он лично примет участие в этом международном событии.

Мероприятие пройдет в конце сентября. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет OBOZREVATEL.

В ходе этого заседания пройдет встреча министров МИД Западных страны для обсуждения вопроса привлечения россии к ответственности за агрессию против Украины.

Отмечается, что вопрос непосредственного участия главы государства в Генассамблее ООН оставался открытым. Несколькими днями ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отвечал на этот вопрос следующей фразой: "Жизнь покажет".

В то же время, по данным американских СМИ, неназванное должностное лицо из делегации Штатов во главе с Энтони Блинкеном, которая прибыла в Киев 6 сентября, сказал, что одной из целей визита стало согласование позиция Украины и Штатов перед Генассамблеей ООН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский посещал Вашингтон в декабре 2022 года. Тогда он выступал в Конгрессе. Его визит тогда включал встречу с президентом Штатов Джо Байденом, а также с членами команды национальной безопасности и кабинета президента.