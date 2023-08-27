Зеленский заговорил о референдуме в Украине: о чем идет речь

Президент намекнул, что это может произойти после решения более насущных проблем

В Украине может измениться государственный строй, однако это будет возможно лишь после проведения общественного референдума.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, отвечая на вопрос об усилении влияния ОПУ в военное время и невыполнения некоторыми органами своих обязательств.

По словам президента, это связано с тем, что после начала вторжения он не видел большинства людей.

"Тогда все было очень просто — были люди, которые сидели в комнате. И тогда, если честно, больше людей в управлении государством не было. Были на местах, да, я не о местной власти… мы делали то, что должны были делать", — сказал он.

Зеленский добавил, что может инициировать смену государственного строя и забрать или дать ОПУ те или полномочия, однако станет это делать лишь в случае проведения всеукраинского референдума, где узнает мнение общества о том, нужно ли это.

"После того, как все остальные, приоритетные вопросы мы закроем… наверное, это нормально", — отметил он.

Президент добавил, что форма правления может остаться парламентско-президентской республикой, или смениться на президентско-парламентскую, парламентскую или президентскую республику. Других вариантов, по его словам, у Украины нет.

Как сообщалось ранее, Зеленский также сообщил, что готов провести парламентские и президентские выборы "хоть сейчас", однако объяснил в чем проблема с их организацией.