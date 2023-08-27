Зеленський заговорив про референдум в Україні: про що йдеться
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Президент натякнув, що це може статися після вирішення нагальних проблем
В Україні може змінитися державний устрій, проте це буде можливим лише після проведення громадського референдуму.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталі Мосейчук, відповідаючи на питання щодо посилення впливу ОПУ у воєнний час та невиконання деякими органами своїх зобов’язань.
За словами президента, це пов’язано з тим, що після початку вторгнення він не бачив більшості людей.
"Тоді все було дуже просто — були люди, які сиділи в кімнаті. І тоді, якщо чесно, більше людей в управлінні державою не було. Були на місцях, так, я не про місцеву владу... ми робили те, що мали робити", — сказав він.
Зеленський додав, що може ініціювати зміну державного устрою та забрати або дати ОПУ ті чи інші повноваження, проте стане це робити лише у разі проведення всеукраїнського референдуму, де дізнається про думку суспільства про те, чи це потрібно.
"Після того, як усі інші пріоритетні питання ми закриємо... напевно, це нормально", — зазначив він.
Президент додав, що форма правління може залишитися парламентсько-президентською республікою, або змінитись на президентсько-парламентську, парламентську чи президентську республіку. Інших варіантів, за його словами, Україна не має.
Як повідомлялося раніше, Зеленський також повідомив, що готовий провести парламентські та президентські вибори "хоч зараз", проте пояснив у чому проблема з їхньою організацією.