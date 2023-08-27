"Выход есть": Зеленский сделал заявление по поводу выборов в Украине

Глава государства рассказал, что думает о теме выборов во время войны

Проведение выборов в военное время в Украине запрещено, однако ждать их еще несколько лет не стоит.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, он ни за что не держится и персонально готов провести голосование "хоть сейчас".

"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы смогли жить без выборов три, пять, семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что они "держатся". Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Честно. Мне бы нравилось это сделать когда нужно… на протяжении года", — отметил он.

При этом, когда Зеленского спросили, что он думает по поводу обсуждений темы выборов, президент назвал их "фрагментацией главного". По его словам, эти обсуждения отвлекают внимание от темы достижения победы и восстановления мира на всей территории нашей страны.

Вместе с тем глава государства добавил, что запрещать такие разговоры точно нельзя, поскольку Украина строит демократию, однако добавил что каждый должен понимать последствия этих разговоров и к чему они приведут. Что касается возможного проведения выборов в военное время, то Зеленский ответил, что это запрещено законом, однако это можно изменить если в Раде проголосуют соответствующие изменения.

Однако Зеленский добавил, что слышал претензии западных союзников о необходимости проведения выборов, однако ему никто не объяснил, как можно обеспечить присутствие наблюдателей и их безопасность на линии фронта, а также организовать запуск огромной избирательной инфраструктуры для семи миллионов беженцев за границей.

"Выход есть. Я к этому готов", — добавил он, отметив что союзникам в таком случае тоже придется вложиться в организацию выборов.

Как сообщалось ранее, на важность проведения выборов даже в условиях войны все чаще намекают западные партнеры. Так 24 августа во время визита в Киев рассказал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украине необходимо провести выборы в следующем году.