Задание со звездочкой. Почему Запад намекает на выборы в Украине и как это вообще воплотить

Киев столкнулся с дилеммой, которую сложно решить

Западные союзники Украины где-то с мая начали публично намекать, что было бы неплохо провести выборы даже в условиях войны. Это задача со звездочкой, потому что возникает много вызовов: голосование военных, беженцев за границей, безопасность людей на участках в условиях ракетной угрозы, организация встреч с избирателями, когда массовые собрания запрещены. Телеграф объясняет, почему партнеры поднимают тему выборов сейчас и как это видят украинское правительство:

Откуда взялась идея

Непубличные призывы начали звучать гораздо раньше. "Телеграф" еще в начале апреля сообщал со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, что одной из причин, почему разговоры о выборах активно велись в украинских кулуарах, была воля западных партнеров, в частности Америки. Американцам важно, чтобы, несмотря ни на что, происходила сменяемость власти. Поэтому они выступают за проведение выборов, им очень важна демократия. Неформально условие звучало как "хотите денег — обеспечьте условия для демократии".

Первым именно публично о теме выборов заговорил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс. Он отметил, что хотя он признает ужасность борьбы, с которой сталкивается Украина, страна должна выполнять свои обязательства по международным соглашениям по проведению выборов.

"От (Украина, ред.) зависит, как решить эту проблему ", — сказал он, добавив, что не будет претензий к Украине, если выборы не будут идеальными. Но если мы не проведем выборы, то у нас у всех будут вопросы, ведь без выборов демократия невозможна.

А на днях уже открыто в поддержку этого тезиса высказался сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Во время визита в Киев по случаю Дня Независимости 24 августа Грэм обратился к президенту с посланием, что в Украине даже, несмотря на войну, должны состояться выборы.

Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать. два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", – сказал Грэм.

В стране должны пройти свободные и честные выборы, а американский народ должен знать, что Украина изменилась, обосновал свой призыв Грэм, добавив, что в прошлом это была очень коррумпированная страна. Сейчас американцы внимательно следят за оружием и средствами и следующим шагом в становлении демократии должны стать выборы.

Правовые нюансы

В октябре 2023 г. в Украине должны пройти парламентские выборы, а это значит, что за 60 дней до этого должна начаться агитация. В марте 2024 года очередь выбирать президента. Но есть одно, но — у нас действует военное положение и на этот сценарий украинское законодательство уже имеет ответ:

ст. 19 Закона "О правовом режиме военного положения" , согласно которой в условиях военного положения запрещаются проведение выборов президента, депутатов Верховной Рады, органов местного самоуправления.

, согласно которой в условиях военного положения запрещаются проведение выборов президента, депутатов Верховной Рады, органов местного самоуправления. Сценарий по ВР можно найти в ст. 83-й Конституции, где речь идет об истечении срока полномочий ВР во время военного положения — мол, ее полномочия продолжаются.

Но 28 июля председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проводить выборы во время военного положения и намекнул, что готовятся изменения к закону о военном положении, чтобы их провести.

"Я думаю, что нам нужно принять какие-то важные решения по этому поводу, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но, с другой стороны, обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина в общем, и борется", — сказал Стефанчук.

Слова Стефанчука вызвали шквал критики среди юристов и политиков. Комментируя слова председателя Верховной Рады, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что проводить выборы в стране в условиях войны несправедливо никто не позволит. Но ему сложно представить, как будут голосовать ребята у Бахмута и на других участках фронта.

В то же время "Телеграф" рассказывал со ссылкой на источники, что это заявление скорее было сделано для зарубежных партнеров, которые в неофициальных разговорах все чаще говорят о выборах, как один из признаков того, что демократия в Украине не сворачивается. Впрочем, к этому событию еще предстоит подготовиться и в Офисе президента рассматривали две потенциально возможные даты: весна 2024 — провести почти одновременно плановые выборы президента, выборы в парламент и местные выборы. Или уже осень 2024 года.

Реакция украинцев

Заявление Линдси Грэма повлекло за собой бурные обсуждения в украинском обществе, так, Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" выразил мнение, что выборы возможны, когда закончатся военные действия, потому что во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь.

"Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать крайне тяжело. Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашим законодательством, а не согласно желанию тех или иных уважаемых наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", — сказал Данилов.

Дмитрий Золотухин, исполнительный директор общественной организации "Институт постинформационного общества", критически отреагировал на выборы во время войны:

Дмитрий Золотухин предлагает США закрыть небо для безопасности на выборах

"Предположим, что провести выборы с точки зрения закона — реально. Как и исключить из избирательного процесса сотни тысяч военных. Я уж не говорю о конфликтах интересов… Предположим, в парламент будут одновременно баллотироваться главнокомандующий Залужный и сержант Маркус, значит ли это, что сержант будет фактически вести предвыборную кампанию против главнокомандующего, или даже верховного главнокомандующего?", — удивляется Золотухин.

В ответ он предложил США обеспечить над Украиной бесполитную зону, потому что для выборов ключевым аспектом является безопасность.

"Объявляем выборы, скажем, в Закарпатской области. США и НАТО объявляют Закарпатскую область бесполетной зоной и обеспечивают это своим ПВО/ПРО и авиацией. Голосование проходит безопасно. Затем переходим во Львовскую и Ивано-Франковскую области… Затем следующие 2-3 области да само и так — в Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Запорожскую", — подытожил он.

Предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь заявил, что нас будут разрывать два противоположных требования:

"Требование проведения выборов еще до завершения войны, чтобы доказать, что Украина является настоящей демократией, и требование, чтобы эти выборы были полностью свободными, честными и с равными возможностями для всех, включая военных. Как это сделать одновременно, я не знаю. Не провели. выборы — вы не демократия. Провели выборы во время войны, но была неизбежна беда с неравными возможностями — вы не демократия", — пишет Пекарь.

Однако он подчеркнул, что есть способ доказать, что Украина является демократией и без попадания в эту ситуацию. Мол, достаточно снять основные претензии к сворачиванию демократии, которые имеет Запад: монополизация медиа и ограничение свободы слова; сворачивание децентрализации и давление на местные власти; уменьшение роли парламента и внепарламентское/внесудебное принятие решений; закрытые публичные реестры.

"Убрав основания для этих претензий, заявить: а выборы мы будем проводить честно, свободно, открыто и с равными возможностями тогда, когда для этого будут безопасные, технические и организационные условия", — заявил он.

Различные юридические и физические проблемы проведения выборов во время войны уже успели повлечь за собой скандал — украинцев возмутила фраза председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о возможности проведения голосования без участия военных.