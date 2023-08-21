"Сложная история": во власти назвали основные проблемы проведения выборов в Украине

Многие украинцы избирательного возраста находятся вдали от своих мест регистрации, что может усложнить процесс голосования

В Украине второй год идет война, однако политики уже начали готовиться к выборам, причем это касается всех партий. Очередные парламентские выборы должны пройти этой осенью, очередные президентские — в марте следующего года. Но пока никто не может с уверенностью сказать, когда именно произойдет следующее волеизъявление, ведь это зависит, в первую очередь, от ситуации безопасности на фронте.

Впрочем, это не мешает многим политическим игрокам уже сейчас планировать новые проекты и думать над новой конструкцией следующих выборов, хотя для этого нужно решить ряд проблем в организации волеизъявления, эксклюзивно рассказывает "Телеграф".

Во власти называют главные проблемы в организации выборов, влияющих на качественный процесс. В частности, это явка избирателей и их возможность проголосовать.

"У нас миллионы внутренне перемещенных лиц. С реестром избирателей проблема — он не соответствует реальности, люди живут не там, где прописаны. Проблема с голосованием заграницей. Для ВПЛ достаточно составить правильно реестр, а заграницей — это политическая проблема, потому что многие страны не готовы открывать многие участки для нас, тратить деньги. А некоторым придется и изменения в законы внести", — отмечает источник в руководстве государства.

Некоторые члены ЦИК не под запись добавляют, что этим процессом должно заниматься наше Министерство внешних дел, однако "у них своих проблем хватает".

По словам собеседника "Телеграфа", наибольшая сложность возникает с военными:

"Если мы не дадим им баллотироваться и голосовать там, где они находятся, то легитимность выборов будет низкая. А это зависит от того, что будет на фронте. Если на момент выборов будет какая-нибудь частичная победа или интенсивность боев снизится — это будет проще. Если будет как сейчас, так это проблема. Как объединить безопасность самих военных, членов комиссий?И западные партнеры здесь как раз соглашаются, что с военными и реестром — сложная история. Они не ставят нам ультиматумов о помощи в контексте проведения выборов".

Более подробную информацию о возможном проведении выборов узнайте в нашем аналитическом материале: Выборы во время или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные

Напомним,в Офисе президента рассматривают две потенциально возможные даты: весна 2024 — провести почти одновременно плановые выборы президента, выборы в парламент и местные выборы или уже осень 2024 года.