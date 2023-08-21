"Складна історія": у владі назвали основні проблеми проведення виборів в Україні

Чимало українців виборчого віку знаходяться далеко від своїх місць реєстрації, що може ускладнити процес голосування

В Україні другий рік триває війна, проте політики вже почали готуватися до виборів, причому це стосується усіх партій. Чергові парламентські вибори мали б пройти цієї осені, чергові президентські — в березні наступного року. Але поки ніхто не може впевнено сказати, коли саме станеться наступне волевиявлення, адже це залежить, в першу чергу, від безпекової ситуації на фронті.

Втім, це не заважає багатьом політичним гравцям вже зараз планувати нові проєкти і думати над новою конструкцією наступних виборів, хоча для цього першочергово потрібно вирішити ряд проблем в організації волевиявлення, ексклюзивно розповідає "Телеграф".

У владі називають головні проблеми в організації виборів, що впливають на якісний процес. Зокрема це явка виборців та їхня можливість проголосувати.

"У нас мільйони внутрішньо переміщених осіб. З реєстром виборців проблема — він не відповідає реальності, люди живуть не там, де прописані. Проблема з голосуванням закордоном. Для ВПО достатньо скласти правильно реєстр, а закордоном — це політична проблема, тому що багато країн не готові відкривати багато дільниць для нас, витрачати гроші. А декому доведеться і зміни в закони внести", — зазначає джерело у керівництві держави.

Дехто із членів ЦВК не під запис додає, що цим процесом має займатися наше Міністерство зовнішніх справ, однак "у них своїх проблем вистачає".

За словами співрозмовника "Телеграфу", найбільша складність виникає з військовими:

"Якщо ми не дамо їм балотуватись і голосувати там, де вони знаходяться, то легітимність виборів буде низька. А це залежить від того, що буде на фронті. Якщо на момент виборів буде якась часткова перемога чи інтенсивність боїв знизиться — це буде простіше. Якщо буде як зараз, то це проблема. Як поєднати безпеку самих військових, членів комісій?І західні партнери тут якраз погоджуються, що з військовими і реєстром — складна історія. Вони не ставлять нам ультиматумів щодо допомоги в контексті проведення виборів".

Більше деталей щодо можливого проведення виборів дізнавайтеся у нашому аналітичному матеріалі: Вибори під час або після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові

Нагадаємо, в Офісі президента розглядають дві потенційно можливі дати: весна 2024 — провести майже одночасно планові вибори президента, вибори в парламент і місцеві вибори, або вже осінь 2024 року.