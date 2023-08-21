Вже восени чи пізніше? Коли в Україні можуть пройти вибори

Вибори необхідні для збереження демократії в Україні

Нещодавно спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, заборона міститься в законі України "Про правовий режим воєнного стану", але це питання дискусійне, тому що необхідно забезпечувати демократію. Можливість виборів в умовах війни все частіше обговорюється у різних колах, називається дві ймовірні дати.

Як йдеться у матеріалі "Телеграфа", заява Стефанчука радше була зроблена для закордонних партнерів, які в неофіційних розмовах все частіше говорять про вибори, які б стали ознакою того, що демократія в Україні не згортається.

"Ця заява була зроблена скоріше для Заходу, що, мовляв, ми готові, але у нас війна і забезпечити цей процес не так просто. Нарешті це питання перестало замовчуватись і для українського суспільства. В Офісі президента розглядають дві потенційно можливі дати: весна 2024 — провести майже одночасно планові вибори президента, вибори в парламент і місцеві вибори. Або вже осінь 2024 року",- розповіли декілька джерел "Телеграфа" у владі.

При цьому є прихильники проведення виборів вже цієї осені, а деякі штаби політичних сил навіть готуються до цього. Втім, за словами співрозмовників "Телеграфу" у Центральній виборчій комісії, часу на підготовку для цього вже немає, адже на підготовку виборів потрібно не менше двох місяців.

"Тому не пізніше кінця серпня треба приймати постанову про проведення виборів, а це навряд чи станеться. Хоча у нас в ЦВК щотижня працюють чотири робочі групи, які напрацьовують правила проведення виборів в умовах війни. Ми вивчаємо досвід електронного голосування. По два засідання відбувається кожного тижня", — зазначив один з членів ЦВК.

Не під запис він додав, що також йде бюджетний процес — ЦВК вже робить заявку, щоб зарезервувати гроші на вибори. Проте це не означає, що вони відбудуться найближчим часом, це стандартна практика.

"Є багато невирішених проблем: мільйони переселенців, реєстри — ми самі не знаємо, як це організувати. Але готуємось, щоб коли рішення було, ми змогли зробити це оперативно", — резюмував співрозмовник.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Вибори під час або після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові

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