Уже осенью или позже? Когда в Украине могут пройти выборы

Выборы необходимы для сохранения демократии в Украине

Недавно спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения", но это вопрос дискуссионный, потому что необходимо обеспечивать демократию. Возможность выборов в условиях войны все чаще обсуждается в разных кругах, называется две вероятные даты.

Как говорится в материале "Телеграфа", заявление Стефанчука скорее было сделано для зарубежных партнеров, которые в неофициальных разговорах все чаще говорят о выборах, которые стали бы признаком того, что демократия в Украине не сворачивается.

"Это заявление было сделано скорее для Запада, что, мол, мы готовы, но у нас война и обеспечить этот процесс не так просто. Наконец-то этот вопрос перестал замалчиваться и для украинского общества. В Офисе президента рассматривают две потенциально возможные даты: весна 2024 — провести почти одновременно плановые выборы президента, выборы в парламент и местные выборы. Или уже осень 2024 года", — рассказали несколько источников "Телеграфа" во власти.

При этом есть сторонники проведения выборов уже этой осенью, а некоторые штабы политических сил даже готовятся к этому. Впрочем, по словам собеседников "Телеграфа" в Центральной избирательной комиссии, времени для этого уже нет, ведь на подготовку выборов уходит не менее двух месяцев.

"Поэтому не позже конца августа нужно принимать постановление о проведении выборов, а это вряд ли произойдет. Хотя у нас в ЦИК еженедельно работают четыре рабочие группы, которые нарабатывают правила проведения выборов в условиях войны. Мы изучаем опыт электронного голосования. По два заседания проходит каждую неделю", — отметил один из членов ЦИК.

Не под запись он добавил, что также идет бюджетный процесс – ЦИК уже делает заявку, чтобы зарезервировать деньги на выборы. Однако это не означает, что они состоятся в ближайшее время, это стандартная практика.

"Есть много нерешенных проблем: миллионы переселенцев, реестры — мы сами не знаем, как это организовать. Но готовимся, чтобы когда решение было, мы смогли сделать это оперативно", — резюмировал собеседник.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Выборы во время или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные

Ранее мы писали, что сказал президент Украины Владимир Зеленский по поводу выборов в Верховную Раду этой осенью.