Партия Залужного и Буданова? Какие сюрпризы могут быть на парламентских выборах 2023

В окружении генерала Залужного рассказали, намерен ли он идти в политику

На парламентских выборах, которые планируются осенью текущего года, все партии военных по рейтингу однозначно обойдет условная партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Но несмотря на множественные предложения, он не занимается своим политическим будущим. А тем временем другие усердно готовятся.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на собеседников в политикуме.

Отдельное внимание стоит уделить партии "Азов", которая ранее разругалась с Андреем Билецким и его окружением. Он тем временем сформировал третью штурмовую бригаду, которая длительное время воюет в самых горячих точках. Общение с бывшими побратимами происходит чисто формально.

Стоит добавить, что некоторые политики уже размышляют о том, каким составом и политическими силами они пойдут на выборы. К примеру, во власти рассматривается поход условного "блока Зеленского", в которых может войти "Дия" с Михаилом Федоровым и условная партия военных под руководством начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова. Туда также может попасть близкая к Банковой партия "Доверие" и небольшие остатки партии "Слуга народа".

К слову, в последнее время рейтинг президентской партии значительно ухудшился, так же как и отношение самого главы государства к большей части депутатов, которых он завел в ВР.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Выборы во время войны или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский дал четкий ответ на вопрос насчет того, будут ли проводиться парламентские выборы этой осенью в Украине.