Партія Залужного та Буданова? Які сюрпризи можуть бути на парламентських виборах 2023

В оточенні генерала Залужного розповіли, чи має він намір йти в політику

На парламентських виборах, які плануються восени поточного року, усі партії військових за рейтингом однозначно обійде умовна партія головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Але попри численні пропозиції, він не займається своїм політичним майбутнім. А тим часом інші старанно готуються.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на співрозмовників у політикумі.

Окрему увагу варто приділити партії "Азов", яка раніше посварилася з Андрієм Білецьким та його оточенням. Він тим часом сформував третю штурмову бригаду, яка тривалий час воює у найгарячіших точках. Спілкування з колишніми побратимами відбувається суто формально.

Варто додати, що деякі політики вже розмірковують про те, яким складом та політичними силами вони підуть на вибори. Наприклад, у владі розглядається похід умовного "блоку Зеленського", до якого може увійти "Дія" з Михайлом Федоровим та умовна партія військових під керівництвом начальника Головного управління української розвідки Кирила Буданова. Туди також може потрапити близька до Банкової партія "Довіра" та невеликі залишки партії "Слуга народу".

До речі, останнім часом рейтинг президентської партії значно погіршився, як і ставлення самого глави держави до більшої частини депутатів, яких він завів у ВР.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Вибори під час війни чи після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський дав чітку відповідь на запитання щодо того, чи проводитимуться парламентські вибори цієї осені в Україні.