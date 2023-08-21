Вибори в Україні після війни: у Зеленського розглядають два нововведення

Питання про зміни нещодавно обговорювали на нараді у президента Володимира Зеленського

Українська влада вже розглядає деякі новації на вибори, які відбудуться у країні після завершення війни.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на власні джерела.

Йдеться про повернення блоків політичних партій та встановлення для них 7% прохідного бар'єра, а також про закриті списки політичних сил. Під це планується ухвалене перехідне виборче законодавство на післявоєнний період. За словами співрозмовника, таке питання нещодавно обговорювали на нараді у президента Володимира Зеленського.

"Закрита система на перші повоєнні вибори — це буде компроміс, який влаштує більшість політиків. Блоки — це технологічна річ. Вони спростять доступ тим політикам, які б за іншою системою мали менше шансів. Іменний блок набере більше. З плюсів у блоковій системі — буде багато партій, і з точки зору розподілення фінансів це теж вигідніше", – наголосив співрозмовник "Телеграфа" у депутатському корпусі.

Він також додав, що якщо влада серйозно візьметься за розгляд можливості онлайн-голосування, то опозиція, наприклад, "Євросолідарність", робитиме все можливе, щоб зупинити цей процес. У тому числі можуть звучати аргументи про нелегітимність такого голосування.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Вибори під час війни або після війни? Які партії готують Банкова, Ахметов та військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський відповів на питання про вибори до Верховної Ради та розповів, чи відбудуться вони вже цієї осені.