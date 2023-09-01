Зеленский может совершить еще одну поездку за границу: когда и куда

Глава государства может отправиться в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский вероятно примет очное участие в заседании Совета безопасности ООН, которое состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил во время брифинга постоянный представитель Албании Ферит Ходжа во время брифинга 1 сентября.

По его словам, заседание Совбеза состоится 20 сентября, а главенствовать на нем будет премьер Албании Эди Рама. Само заседание будет посвящено теме российского вторжения в Украину.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке", — сказал Ходжа.

При этом он отметил, что для украинского президента это будет первым визитом на Генассамблею ООН и первым участием в заседании Совбеза с начала российского вторжения.

Он уточнил, что тема заседания будет касаться последствий войны в Украине международного мира, ООН и продовольственной безопасности.

Тем временем в ООН сообщили, что выступление украинского президента на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН планируется в первой половине дня 19 сентября.

Напомним, в июле появлялась информация, что Зеленский может поехать на саммит ООН, чтобы представить там украинскую "формулу мира".