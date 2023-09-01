Зеленський може здійснити ще одну поїздку за кордон: коли та куди

Глава держави може вирушити до Нью-Йорка

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, візьме очну участь у засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться у вересні в Нью-Йорку.

Як повідомляє"Європейська правда", про це повідомив під час брифінгу постійний представник Албанії Ферріт Ходжа під час брифінгу 1 вересня.

За його словами, засідання Ради безпеки відбудеться 20 вересня, а головуватиме на ньому прем’єр Албанії Еді Рама. Саме засідання буде присвячене темі російського вторгнення до України.

"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку", — сказав Ходжа.

При цьому він зазначив, що для українського президента це буде першим візитом на Генасамблею ООН та першою участю у засіданні Ради безпеки з початку російського вторгнення.

Він уточнив, що тема засідання стосуватиметься наслідків війни в Україні міжнародного миру, ООН та продовольчої безпеки.

Тим часом в ООН повідомили, що виступ українського президента на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН планується в першій половині дня 19 вересня.

Нагадаємо, у липні з’являлася інформація, що Зеленський може поїхати на саміт ООН, щоб подати там українську "формулу світу".