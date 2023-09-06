Зеленський знову збирається у США: відомий час та ціль

Питання поїздки президента до Штатів тривалий час залишалося відкритим

Президент України Володимир Зеленський збирається їхати до Нью-Йорку, де цієї осені відбудеться Генасамблея ООН. Він особисто візьме участь у цій міжнародній події.

Захід пройде наприкінці вересня. Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Нікіфоров, пише OBOZREVATEL.

Під час цього засідання відбудеться зустріч міністрів МЗС Західних країн для обговорення питання притягнення росії до відповідальності за агресію проти України.

Зазначається, що питання безпосередньої участі глави держави у Генасамблеї ООН залишалося відкритим. Декількома днями раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відповідав на це питання наступною фразою: "Життя покаже".

Водночас за даними американських ЗМІ, неназвана посадова особа з делегації Штатів на чолі з Ентоні Блінкеном, яка прибула до Києва 6 вересня, сказала, що однією з цілей візиту стало узгодження позиції України та Штатів перед Генасамблеєю ООН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський відвідував Вашингтон у грудні 2022 року. Тоді він виступав у Конгресі. Його візит тоді включав зустріч із президентом Штатів Джо Байденом, а також із членами команди національної безпеки та кабінету президента.