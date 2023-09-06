В Киев приехал Блинкен: что известно о визите госсекретаря США

Центр города перекрыт в связи с приездом важного гостя

В Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, к визиту которого в Украине готовились заранее. У него запланировано в столице несколько важных встреч.

Об этом в среду, 6 сентября, сообщает "Европейская правда". В то же время в социальных сетях пишут, что в связи с приездом важного гостя, центр Киева был перекрыт. Соответствующее видео было опубликовано в местных пабликах.

Визит государственного секретаря Штатов проходит на фоне кадровых перестановок, которые произошли в Украине за последнее время. В то же время не исключено, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы насчет продолжающегося контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что хотя приезд американского чиновника не анонсировался, СМИ неофициально узнали о грядущем событии еще накануне. Однако в Госдепе тогда отказались комментировать эти слухи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в последний раз Энтони Блинкен приезжал в Украине год назад. Тогда он посетил Ирпень, а также встречался в госпитале с детьми, пострадавшими от войны. До этого он тайно приезжал в апреле прошлого года вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Тогда чиновники объявляли выделение военной помощи Украине.