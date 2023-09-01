Дуда не приехал в Украину на День Независимости: в ОП ответили на вопрос о "похолодании"

В данной ситуации "нет никакой интриги"

На День Независимости Украины в Киев приехали представители многих дружественных стран, но не президент Польши Анджей Дуда. Но это вряд ли связано с "похолоданием" отношений между нашими странами на фоне споров о транзите украинского зерна.

По информации заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, которую он озвучил журналистам "Укринформа", польская сторона объяснила сложившуюся ситуацию "загруженностью графика" своего президента. При этом, отмечает он, Дуда был на связи – выступил онлайн на саммите Крымской платформы, где, как всегда, поддерживал Украину и необходимость деоккупации Крыма.

"24 августа состоялся телефонный разговор, инициированный господином Дудой – он позвонил Президенту Украины поздравить с Днем Независимости. Говорили о будущих контактах, о тех вопросах, которые есть у нас в повестке дня", — добавляет замглавы ОП.

Жовква утверждает, что в данной ситуации "нет никакой интриги", а у президента Зеленского прекрасные отношения с президентом Дудой, "похолодания между нами нет".

"Мы всегда прямо говорим, и Польша знает нашу позицию. Польша знает нашу позицию о недопустимости нарушения европейского права, принципов общего рынка ЕС, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая всеобъемлющую зону свободной торговли. Не может легально одна страна-член ЕС установить единолично двусторонние ограничения на экспорт из Украины каких-либо видов товаров. Точка. Если она это делает, то она нарушает принцип существования Европейского Союза. И это должна быть реакция Европейской Комиссии", — отмечает зам Ермака, добавляя, что "Украина имеет право юридического реагирования – обращение в арбитраж, в частности, что мы обязательно сделаем, если нарушение принципов общего рынка будет продолжаться".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Польши Павел Яблонский оценил отношения Польши и Украины как "не самые лучшие". Разногласия между двумя странами случились в результате некоторых высказываний.