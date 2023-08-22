На границе Украины и Польши появятся общие пропускные пункты: для чего и как это будет работать

Правительство ставит три задачи

Украина в рамках дальнейшего сближения с ЕС хочет ускорить темпы прохождения проверок на западной границе и намерена ввести для этого совместные пункты пропуска со странами-партнерами.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания Кабинета министров во вторник, 22 августа. По его словам, правительство поставило три ключевые задачи для обустройств пограничной инфраструктуры.

Первая из них заключается в запуске единого пограничного контроля со странами Европейского союза, а пилотный проект будет запущен на границе с Польшей. В этих совместных пунктах пропуска будут работать как украинские, так и польские пограничники.

"Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию", — рассказал Шмыгаль.

При этом глава правительства добавил, что проект аналогичного соглашения был также направлен на рассмотрение румынской стороне.

Еще одной задачей будет улучшение пограничной инфраструктуры, что включает в себя обустройство 9 пропускных пунктов и модернизация еще 13. Третьим заданием правительства будет перевод пограничников на новое программное обеспечение, чтобы улучшить совместимость с европейскими стандартами.

Напомним, ранее заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк рассказала "Телеграфу" какие требования должна выполнить Украина перед вступлением в ЕС и какой из пунктов является самым проблемным.