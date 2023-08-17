Вступление Украины в ЕС: что пошло не так и чего сейчас хотят от нас

Сегодня в правительстве заявили, что мы не успеваем выполнить на 100% всех рекомендаций Еврокомиссии до октября

Украина не успевает до октября на 100% претворить в жизнь все реформы, которые были рекомендованы Европейской комиссией еще прошлым летом. Об этом сегодня заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Именно осенью Еврокомиссия должна предоставить оценку выполнения Украиной требований на пути вступления в Евросоюз, их изложат в отчете.

Что именно нужно сделать, чтобы попасть в ЕС

28 февраля, через пять дней после начала полномасштабного вторжения россии, Украина подала заявку на членство в Евросоюзе и в июне 2022 года получила статус кандидата. Также в июне Еврокомиссия впервые перечислила шаги, которые следует предпринять для следующего этапа переговоров. В частности, Украине было предложено провести несколько важных реформ, связанных, в частности, с верховенством права, олигархами и коррупцией.

Что нужно сделать:

принять и ввести законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда , включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков;

, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их и профессиональных навыков; завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

кандидатов в члены Советом по этике, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины; борьба с коррупцией на высоком уровне путем активных и эффективных расследований, а также надежного опыта преследований и осуждений;

завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ), он должен победить в конкурсе. Завершить процесс отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ );

), он должен победить в конкурсе. Завершить процесс отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины ( ); сделать соответствующим стандартам FATF законодательство о борьбе с отмыванием денег;

принять план реформирования всего правоохранительного сектора ;

; ввести Антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов. Следует учесть заключение Венецианской комиссии;

для ограничения чрезмерного влияния олигархов. Следует учесть заключение Венецианской комиссии; привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

завершить реформы законодательства для национальных меньшинств

Что из этого не сделала Украина

Стефанишина назвала ряд вопросов, которые Украина еще не исправила:

"Сегодня мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столпов фундаментальных демократических реформ. Это изменения, которые будут вводиться годами, но до октября мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов и будем надеяться, откроем двери для политического решения", — сказала чиновник.

Чиновница отметила, что Украина также должна иметь возможность своевременно восстановить е-декларирование имущества государственных служащих в соответствии с рекомендациями ЕС.

В то же время, по ее словам, переговоры о вступлении все равно начнутся. Украина "обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов".

"У нас будет солидный бекграунд по каждому из семи блоков, и я думаю, что некоторые из них, как две рекомендации, которые уже закрыты, можно будет закрыть полностью", — подытожила вице-премьер.

Хотя в отчете ЕК за июнь 2023 года речь не шла, что Украина выполнила почти все. Напротив, не выполнила почти ничего. Нам засчитали 2 из 7 условий для начала переговоров. Выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ. В то же время, это дипломатически назвали "большими успехами".

Осталось укрепить систему борьбы с отмыванием денег, принять дальнейшие меры против коррупции, в Украине так и не заработал реестр олигархов (а это единственный у Украины имеющийся способ воплощения пункта ЕК о борьбе с олигархами), осталось предпринять шаги по защите национальных меньшинств.

Прогнозы

Вообще в мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для вступления Украины в ЕС могут понадобиться десятилетие.

В то же время директор по внешней политике Центра европейских реформ Иен Бонд прогнозировал DW, что Украина достигла меньшего прогресса, чем многие другие страны Центральной и Восточной Европы, в преодолении наследия того пути, которым она вышла из коммунизма. Соответствовать требованиям ЕС "особенно трудно в военное время, когда у правительства много других приоритетов во мнении".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Европейского инвестиционного банка назвал сферы лидерства украинцев.