Вступ України до ЄС: що пішло не так і чого зараз хочуть від нас
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Сьогодні в уряді заявили, що ми не встигаємо виконати на 100% усіх рекомендацій Єврокомісії до жовтня
Україна не встигає до жовтня на 100% втілити в життя усі реформи, які були рекомендовані Європейською комісією ще минулого літа. Про це сьогодні заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Саме восени Єврокомісія має надати оцінку виконання Україною вимог на шляху до вступу в Євросоюз, їх викладуть у звіті.
Що саме треба зробити, аби потрапити в ЄС
28 лютого, через п’ять днів після початку повномасштабного вторгнення рф, Україна подала заявку на членство в Євросоюзі та у червні 2022 року отримала статус кандидата. Також у червні Єврокомісія вперше перерахувала кроки, які потрібно зробити для наступного етапу переговорів. Зокрема, Україні запропонували провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
- прийняти та запровадити законодавство щодо процедури добору суддів Конституційного Суду, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок;
- завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції Радою з питань етики, завершити відбір кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- боротьба з корупцією на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також надійного досвіду переслідувань і засуджень;
- завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), він має перемогти у конкурсі. Завершити процес відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ);
- зробити відповідним до стандартів FATF законодавство про боротьбу з відмиванням грошей;
- прийняти план реформування всього правоохоронного сектору;
- запровадити Антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів. Треба врахувати висновок Венеційської комісії;
- привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
- завершити реформи законодавства для національних меншин.
Що з цього не зробила Україна
Стефанішина назвала ряд питань, які Україна ще не виправила:
"Сьогодні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ. Це зміни, які запроваджуватимуться роками, але до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків і будемо сподіватися, відкриємо двері для політичного рішення", — сказала посадовиця.
Урядовиця зазначила, що Україна також повинна мати можливість вчасно відновити е-декларування майна державних службовців відповідно до рекомендацій ЄС.
Водночас, за її словами, переговори про вступ все одно почнуться і Україна "забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків".
"У нас буде солідний бекґраунд по кожному із семи блоків, і я думаю, що деякі з них, як дві рекомендації, які вже закриті, можна буде закрити повністю", — підсумувала віцепремʼєрка.
Хоча у звіті ЄК за червень 2023 не йшлося про те, що Україна виконала майже все. Навпаки — не виконала майже нічого. Нам зарахували 2 з 7 умов для початку переговорів. Виконані умови стосуються судової реформи та закону про ЗМІ. Водночас це дипломатично назвали "великими успіхами".
Залишилося зміцнити систему боротьби з відмиванням грошей, вжити подальших заходів проти корупції, в Україні так і не запрацював реєстр олігархів (а це єдиний в України наявний спосіб для втілення пункту ЄК про боротьбу з олігархами), лишилося вжити кроків для захисту національних меншин.
Прогнози
Взагалі у травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.
У травні президент Франції Еммануаль Макрон заявив, що для вступу України в ЄС можуть знадобитися десятиліття.
Водночас директор із зовнішньої політики Центру європейських реформ Ієн Бонд, прогнозував DW, що Україна досягла меншого прогресу, ніж багато інших країн Центральної та Східної Європи, у подоланні спадщини того шляху, яким вона вийшла з комунізму. Відповідати вимогам ЄС "особливо важко у воєнний час, коли уряд має багато інших пріоритетів на думці".
Раніше "Телеграф" розповідав, що глава Європейського інвестиційного банку назвав сфери лідерства українців.