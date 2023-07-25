Сім умов для вступу до ЄС: віцеспікерка розповіла, яке питання для України найпроблемніше

Переговори з ЄС очікуються ще до виконання всіх поставлених Євросоюзом завдань

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент обговорив із головою Євросоюзу Шарлем Мішелем можливість переговорів про членство у ЄС уже наприкінці цього року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім умов.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Ми отримали статус кандидата. Але нам поставили сім критеріїв, які ми повинні виконувати. Вони стосуються, наприклад, змін до закону про Конституційний суд, антикорупційної політики, протидії відмиванню коштів, закону про медіа. Ми по них в принципі прийняли всі рішення", — розповіла віце-спікерка.

За словами Олени Кондратюк, найбільш дискусійне питання, яке виникає зараз, це закон про національні меншини.

"Венеційська комісія надала йому оцінку і рекомендації з доопрацювання. Висновок має рекомендаційний характер, але до думки Венеційської комісії звісно дослухаються в Раді Європи та в інституціях Євросоюзу. Більшість застережень стосуються не власне суті закону, а важливих для нас зараз окремих положень закону про мови, мови в медіа та використання мови національних меншин. (Венеційська комісія вважає, що російська мова в Україні — це мова нацменшини і її не можна утискати. — Ред.). Ми зараз перебуваємо в стані війни й точно не можемо применшувати роль державної мови. Зараз, та й в майбутньому, це просто неможливо. Тому ведуться перемовини з європейськими чиновниками, про це говорила, до речі, і віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанишина — щоб ми ці всі застереження відклали. І європейські інституції з цим попередньо погодились", — повідомила парламентарка.

Також вона зазначає, що щодо змін законодавства щодо національних меншин в Україні будуть зауваження від Угорщини.

"Будапешт взагалі буде мати застереження і щодо закону про медіа, і щодо закону про освіту, і щодо закону про мову. Але, я думаю, що закон про національні меншини не стане перепоною для початку переговорів про повноправне членство в ЄС. Президент сказав, що такі перемовини можуть бути вже навіть восени", — розповіла Олена Кондратюк.

Віце-спікерка зазначає, що від парламенту залежатимуть багато речей, зокрема адаптація до європейського законодавства. У Верховній Раді вже створено відповідний офіс, який має назву Офіс адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.

"Дослідницьку службу Ради ми перевели саме на це. У кожному комітеті зараз є підкомітет з євроінтеграції. Якщо комітет готує великий закон, то тепер стежать, чи відповідає він євроінтеграційній політиці. Є ще профільний комітет з євроінтеграції, який оцінює закони на відповідність. У процесі підготовки та адаптації нам потрібно багато працювати з урядом. ми у керівництві парламенту маємо постійні зустрічі з профільним віце-прем’єром Стефанішиною. Ця робота має відкрити шлях до переговорів" — розповіла парламентарка.

Тим часом Олена Кондратюк вважає, що Україна може розпочати переговори про вступ до виконання всіх поставлених умов.

"Тому що це процес. Як проходив закон про медіа, наприклад? Ми прийняли в першому читанні, відправили на оцінку. Вони її дали, дали зауваження. Ми це повинні врахувати до другого читання. Сказали, що поправте ще закон про рекламу. Зробили новий закон про рекламу, тому дійшли ще дві "пташки". одне. А далі це ще більша робота. Ті зауваження, які вони дали у переліку, це мінімум", — розповіла віце-спікерка.

Більше про те, коли і за яких умов Україна стане повноправним членом Євросоюзу, що "не так" із законом про медичний канабіс і чи покарають путіна за викрадення українських дітей, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Повноправними членами ЄС ми станемо мінімум через 5 років, — віце-спікерка Олена Кондратюк" .

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кілька тижнів тому Венеціанська комісія рекомендувала українській владі поставити закон про олігархів на паузу. При цьому цей закон – одна з вимог вступу до Євросоюзу. Однак на Банковій вважають, що боротися із зайвим впливом олігархів допомагає й інше законодавство.