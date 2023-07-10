Заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов розповів про олігархів та Венеціанську комісію.

Кілька тижнів тому Венеціанська комісія рекомендувала українській владі поставити закон про олігархів на паузу. При цьому цей закон – одна із вимог вступу до Євросоюзу. Однак на Банковій вважають, що боротися із надмірним впливом олігархів допомагає й інше законодавство.

Про це РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"Не думаю, що діяльність окремих сил стала передумовою для того, щоб Венеціанська комісія відкладала певні рішення. Давайте історично простежимо з вами з моменту ухвалення закону до сьогодні. Скільки публічних речей ви помітили у діях осіб, які могли б претендувати на влучення до реєстру олігархів? Одні здали мандати, інші закрили телеканали, щоб не відповідати критеріям. Але зараз війна. Сьогодні навіть великий бізнес дуже багато втратив. Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю в мільярди доларів. Зараз складати реєстри та бігати, казати: "Ми склали реєстр", ну це нерозумно", — розповів представник Банкової.

Зі слів Андрія Смирнова, Венеціанська комісія наполягала на тому, щоб відкласти імплементацію закону. Паралельно з цим у Парламенті на другому читанні знаходиться законопроект про Антимонопольний комітет, який значно розширює можливості держави як регулятор, що посилює антитрастові заходи. Це все допоміжне у боротьбі із надмірною концентрацією впливу, впевнений посадовець. Крім закону про олігархів є інші закони, більш конкретні, точкові, вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу та втручання у внутрішньополітичне життя.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов зазначив, що не бачить впливу будь-яких зацікавлених осіб: "У країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, цей закон невчасний. Дати об'єктивну оцінку складно. Воно того не варте. Треба виграти війну, а потім сісти та подивитися на конкретну "карту бою".

Тим часом, Венеціанська комісія рекомендує відійти від "особистісного" підходу у питанні боротьби з олігархічним впливом, і зосередитися на системному підході запровадження заходів, покликаних унеможливити руйнівні наслідки олігархічного впливу для демократії, верховенства права і прав людини.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) вважає, що закон про деолігархізацію не можна втілювати у нинішньому вигляді. Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії, схваленому на пленарній сесії 9-10 червня.