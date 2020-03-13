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Венеціанська комісія вітає скасування судової реформи в Україні

Венеціанська комісія вітає скасування судової реформи в Україні
12:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Конституційний суд України 11 березня оприлюднив рішення у справі за поданням Верховного суду щодо судоустрою та статусу суддів.

Венеціанська комісія позитивно оцінила рішення Конституційного суду України про скасування судової реформи у державі. Про це йдеться у заяві президента Венеціанської комісії Джованні Букіккіо.

«Я вітаю рішення Конституційного суду України від 11 березня, яке декларує неконституційність змін до закону про судочинства та статус суддів», - заявив голова Венеціанської комісії.

Відзначається, що у грудні 2019 року Комісія висловилася, що таке законодавче рішення повинно бути скасоване.

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Зокрема, йдеться про рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII".

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Україна, Судова реформа, Венеціанська комісія, Скасування реформи, Конституційний суд України.
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